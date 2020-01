dpa-AFX: Barclays senkt Thyssenkrupp-Ziel auf 9,50 Euro - 'Underweight'

08.01.2020 - 09:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dasKursziel für Thyssenkrupp von 10 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf"Underweight" belassen. Thyssenkrupp sei - sowohl strukturell wie auch zyklisch- die am stärksten unter Druck stehende Firma im europäischenInvestitionsgütermarkt, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Mittwochvorliegenden Studie. Er sehe 2020 als Schlüsseljahr, das abhängig von Bewertungund Erlösen bei einem möglichen Verkauf der Aufzugsparte sei./ssc/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 00:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.