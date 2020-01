dpa-AFX: Barclays senkt Ziel für HSBC auf 560 Pence - 'Underweight'

15.01.2020 - 14:04 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dasKursziel für HSBC mit Fokus auf das neu gestartete Jahr 2020 von 600 auf 560Pence gesenkt. Die Einstufung wurde zugleich auf "Underweight" belassen. Er habeseine Ergebnisschätzungen nach unten revidiert und damit auch das Kurszielgekappt, schrieb Analyst Chris Manners in einer am Mittwoch vorliegenden Studiezu britischen und irischen Finanzinstituten. Die Schwäche in Hongkong undglobale Spannungen dürften die Kerngeschäfte der auf Asien fokussierten Bank belasten./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 16:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 16:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.