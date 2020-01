dpa-AFX: Barclays senkt Ziel für Saint-Gobain auf 44 Euro - 'Overweight'

10.01.2020 - 13:44 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dasKursziel für Saint-Gobain vor Jahreszahlen von 45 auf 44 Euro gesenkt, dieEinstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Gegenwind in der Industrie und inder britischen Baubranche führe zu einer kleineren Kürzung an seinenGewinnschätzungen, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegendenStudie. Damit steige auch die Bedeutung von Maßnahmen zur Selbstoptimierung, fürdie der Experte ein umfassendes Update erwartet./ssc/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 15:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.