dpa-AFX: Barclays sieht Schneider Electric auf 'Overweight'- Ziel 103 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Barclays hat Schneider Electricvor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einemKursziel von 103 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für die aus eigenerKraft erwirtschafteten Umsätze im zweiten Halbjahr 2019 etwas nach unten hinüberarbeitet, schrieb Analyst Shane McKenna in einer am Montag vorliegendenStudie. Grund seien etwas negativere Kalendereffekte als er ursprünglichangenommen habe. Unter anderem aufgrund der starken Nachfrage von Rechenzentrenbleibe er aber positiv gestimmt für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns./ssc/ckVeröffentlichung der Original-Studie:10.01.2020 / 20:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 05:00 / GMT