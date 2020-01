dpa-AFX: Barclays startet Grand City Properties mit 'Equal Weight'

09.01.2020 - 07:26 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GrandCity Properties mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 22,70 Euro in dieBewertung aufgenommen. Die Immobiliengesellschaft sei breit aufgestellt undattraktiv bewertet, schrieb Analyst Paul May in einer am Donnerstag vorliegendenStudie. Allerdings sei das Wachstum schwächer als das von Wettbewerbern./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 /20:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.