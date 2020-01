dpa-AFX: Berenberg belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 77 Euro

09.01.2020 - 13:16 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung fürBASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Unter den großenChemiekonzernen Europas werde BASF in diesem Jahr wohl das stärksteGewinnwachstum aufweisen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstagvorliegenden Studie. Zweifelhaft sei aber, ob die Ludwigshafener ihre Ziele für2019 erreicht haben./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 08:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.