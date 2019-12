dpa-AFX: Berenberg belässt Fedex auf 'Hold' - Ziel 155 Dollar

18.12.2019 - 13:02 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung fürFedex auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Die erneuteGewinnwarnung des Transportunternehmens sei angesichts der geringen Erwartungenerstaunlich, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Mittwochvorliegenden Studie. Angesichts der Entwicklung bei UPS und DHL dürfte zumindestein Teil Probleme hausgemacht sein./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019/06:50 GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2019 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.