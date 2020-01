dpa-AFX: Berenberg belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 145 Euro

13.01.2020 - 19:31 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung fürMorphosys nach Ankündigung einer Kooperation mit dem US-BiopharmaunternehmenIncyte zur Vermarktung des Krebswirkstoffkandidaten Tafasitamab (MOR208) auf"Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Analystin Shanshan Xu sprach ineiner am Montag vorliegenden Studie von einem guten Deal für den deutschenWirkstoffforscher und Antikörperspezialisten. Incyte sei der richtige Partner,um das volle Potenzial von Tafasitamab entfalten zu können./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 17:46 /GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.