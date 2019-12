dpa-AFX: Berenberg belässt RIB Software auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

19.12.2019 - 13:08 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung fürRIB Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Ergebnisziel(Ebitda) für 2020 sei niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst AndrewDeGasperi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie des auf dieBaubranche spezialisierten Software-Herstellers sei nach wie vor unterbewertet.Die Ziele insgesamt hält er für konservativ./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 /09:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nichtangegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nichtangegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.