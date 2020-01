dpa-AFX: Berenberg hebt Ziel für Bertrandt auf 56 Euro - 'Hold'

08.01.2020 - 09:06 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel fürBertrandt von 53 auf 56 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Analyst Gerhard Orgonas sagt in seiner am Mittwoch vorgelegten Studie für denIngenieur-Dienstleister eine Normalisierung der Investitionskosten ab 2020/21voraus, ebenfalls erwartet er langfristig ein steigendes Wachstum durch neueTestzentren. Zurzeit laste aber das schwierige Marktumfeld auf den Gewinnen undführe zu Unterauslastung sowie zu Projektverzögerungen./ssc/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020/ 17:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.