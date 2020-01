dpa-AFX: Berenberg hebt Ziel für Easyjet auf 1480 Pence - 'Hold'

22.01.2020 - 08:11 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für dieAktie der Fluggesellschaft Easyjet von 1410 auf 1480 Pence angehoben und dieEinstufung auf "Hold" belassen. Kapazitätsengpässe und eine starke Nachfrageverbesserten die Preisaussichten, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer amMittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen für 2020./ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 17:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeit in Studie nichtangegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.