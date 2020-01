dpa-AFX: Berenberg hebt Ziel für RWE auf 34,50 Euro - 'Buy'

17.01.2020 - 07:43 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWEvon 28 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. DieVorbehalte gegenüber dem Geschäft mit erneuerbaren Energien seien nach derEinigung auf einen Fahrplan zur Abschaltung der Kohlekraftwerke gesunken,schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darüberhinaus erwarte er, dass der anstehende Kapitalmarkttag mehr Klarheit über dieneue Ausrichtung des Stromgeschäfts bringen wird. Die RWE-Aktie habe bereits imletzten Jahr die Entwicklung in ihrer Branche mit angeführt und tue das noch immer./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 17:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.