dpa-AFX: Berenberg senkt Ziel für Metro AG auf 14,20 Euro - 'Hold'

06.01.2020 - 07:55 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel fürMetro AG von 14,40 auf 14,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold"belassen. Das Risiko im Russland-Geschäft werde den Konzern auch in diesem Jahrbeschäftigen, schrieb Analyst Thomas Davies in einer am Montag vorliegendenStudie. Angesichts des hohen Wettbewerbsdrucks und des negativenmakroökonomischen Umfelds rechnet der Experte mit einem Rückgang beim operativenErgebnis (Ebitda) in Russland von 30 Millionen Euro, was am unteren Ende der vomManagement angegebenen Spanne liege./kro/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2020/16:57 GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.