dpa-AFX: Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dieEinstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 34 Eurobelassen. Der Logistiker komme gegenwärtig auf allen Geschäftsfeldern gut voran,schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.Allerdings machten die Aktien einen teuren Eindruck auf ihn./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 00:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 08:08 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.