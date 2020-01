dpa-AFX: Bernstein belässt Eon auf 'Outperform' - Ziel 11 Euro

09.01.2020 - 12:16 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dieEinstufung für Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. DerKlimawandel bleibe in der Energiebranche der wichtigste Trend, schrieb AnalystinDeepa Venkateswaran in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf dasJahr 2020. Eon steht in ihrer Rangfolge bevorzugter Aktien für das laufende Jahrwegen des größten ermittelten Kurspotenzials ganz oben./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 00:03 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.