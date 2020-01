dpa-AFX: Bernstein belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 20 Euro

15.01.2020 - 13:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dieEinstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Eurobelassen. Die Perspektiven für die Fluggesellschaft hellten sich kurzfristigauf, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegendenBranchenstudie. So hätten sich die Rahmenbedingungen für dieKapazitätsauslastung im Winter verbessert. Zudem gebe es Fortschritte bei derKostenentwicklung der Tochter Eurowings./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 00:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 07:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.