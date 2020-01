dpa-AFX: Bernstein belässt Metro AG auf 'Underperform' - Ziel 11,50 Euro

15.01.2020 - 10:02 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dieEinstufung für Metro AG nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von11,50 Euro belassen. Der Zwischenbericht zum Weihnachtsgeschäft nebst dem erstenGeschäftsquartal zeuge von einem schwachen Jahresstart, schrieb Analyst BrunoMonteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie dürfte um62 Prozent fallen./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 00:06 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 00:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.