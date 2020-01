dpa-AFX: Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 29 Euro

17.01.2020 - 11:37 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dieEinstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen.Nach der Einigung in den Verhandlungen mit der deutschen Bundesregierung überden Kohleausstieg sei ein wichtiger Unsicherheitsfaktor ausgeräumt, schriebAnalystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. DieEntschädigungszahlungen decken aus ihrer Sicht die Kosten für die Schließungen./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 15:10/ UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 15:26 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.