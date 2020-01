dpa-AFX: Bernstein belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Outperform'

06.01.2020 - 14:23 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dieVolkswagen-Vorzugsaktien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Eurobelassen. Analyst Max Warburton rechnet für 2020 mit vergleichsweisewiderstandsfähigen Ergebnissen der großen europäischen Automobilhersteller. BeiVolkswagen dürfte der Gewinn je Aktie im neuen Jahr zulegen, schrieb der Expertein einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Viel hänge allerdings von einerVerbesserung der Geschäfte in China ab./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 00:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 07:12 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.