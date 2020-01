dpa-AFX: Bernstein hebt Givaudan-Ziel auf 2190 Franken - 'Underperform'

13.01.2020 - 14:48 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dasKursziel für Givaudan von 2170 auf 2190 Franken angehoben, aber die Einstufungauf "Underperform" belassen. Die diesjährigen Umsatzziele des Aromenherstellersseien recht realistisch, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montagvorliegenden Branchenstudie. Der Barmittelzufluss dürfte Anleger jedochenttäuschen. Der europäische Chemiesektor sei derzeit so hoch bewertet, wie nie zuvor./kroVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 01:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.