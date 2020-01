dpa-AFX: Bernstein hebt Ziel für Air France-KLM an - 'Market-Perform'

13.01.2020 - 12:10 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für AirFrance-KLM von 11,20 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf"Market-Perform" belassen. Nach einem herausfordernden Jahr 2019 sehe das Umfeldfür europäische Fluggesellschaften 2020 etwas freundlicher aus, schrieb AnalystDaniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Diefranzösisch-niederländische Fluggesellschaft sei unter den fünf Großen derBranche wegen der deutlich geringeren Gewinnmargen besonders empfindlichhinsichtlich der Erlöse pro Sitzplatzkilometer. Sollte sich das Umfeld in Europaaufhellen, könnte die Aktie besonders interessant werden./ck/kroVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 01:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 06:19 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.