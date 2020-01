dpa-AFX: Bernstein hebt Ziel für Air Liquide auf 131 Euro - 'Outperform'

13.01.2020 - 15:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dasKursziel für Air Liquide von 127 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf"Outperform" belassen. Unter den auf die Industrie ausgerichteten europäischenChemieunternehmen zählt der französische Gasehersteller zu seinen "Top-Picks",wie Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudieschrieb. Mit Blick auf die sogenannte CCS-Technologie sowie denWasserstoffantrieb dürfte Air Liquide vor der Konkurrentin Linde liegen./kro/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 01:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.