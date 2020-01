dpa-AFX: Bernstein hebt Ziel für LVMH auf 475 Euro - 'Outperform'

08.01.2020 - 11:03 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dasKursziel für LVMH von 420 auf 475 Euro angehoben und die Einstufung auf"Outperform" belassen. Die Zahlen zum vierten Quartal dürften für dieeuropäischen Luxusgüterhersteller nicht zur Gefahr werden, schrieb Analyst LucaSolca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der 2020er Ausblick aufdie Nachfrage chinesischer Konsumenten sei aber diffus. Die LVMH-Aktie solltejedoch dafür weniger anfällig sein als in früheren Abschwächungsphasen./edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 08:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 08:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.