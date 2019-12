dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax kaum verändert erwartet

19.12.2019 - 07:34 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) AKTIEN DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem jüngsten Rückschlag dürfte der Dax -0,27% am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart stabil auf 13 222 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 13 425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13 596 Punkten. "Es ist vollkommen normal, dass so kurz vor Weihnachten Ruhe auf dem Börsenparkett einkehrt", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Mit dem großen Verfall steht morgen der letzte liquide Handelstag dieses Jahres an." USA: - MODERATE VERLUSTE - Die Luft am US-Aktienmarkt wird immer dünner. Zwar schwangen sich der marktbreite S&P 500 +0,03% und der technologielastige Nasdaq 100 +0,06% am Mittwoch nochmals zu neuen Rekorden auf. Am Ende gaben sie die ohnehin bescheidenen Gewinne jedoch wieder ab. Der Leitindex Dow Jones Industrial -0,10% verbuchte zur Schlussglocke ein Minus von 0,10 Prozent auf 28 239,28 Punkte. Ein neues Rekordhoch blieb der Dow schuldig. ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sowie der Hang Seng -0,36% in Hongkong sanken zuletzt moderat. In Japan fiel der Nikkei -0,29% um rund 0,3 Prozent auf 23 864,85 Punkte. ^ DAX 13 222,16 -0,49% XDAX 13 228,48 -0,42% EuroSTOXX 50 3739,00 -0,17% Stoxx50 3382,11 -0,07% DJIA 28 239,28 -0,10% S&P 500 3191,14 -0,04% NASDAQ 100 8580,62 0,06% ° ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL RENTEN: ^ Bund-Future 171,54 -0,02% ° DEVISEN: ^ Euro/USD 1,1128 0,07% USD/Yen 109,58 0,01% Euro/Yen 121,93 0,08% ° ROHÖL: ^ Brent 66,24 +0,07 USD WTI 60,97 +0,04 USD ° /mis Quelle: dpa-AFX