dpa-AFX: BofA hebt Ziel für Kering auf 635 Euro - 'Buy'

09.01.2020 - 12:48 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hatdas Kursziel für Kering vor Quartalszahlen von 555 auf 635 Euro angehoben unddie Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Geoffroy de Mendez kürzte in einer amDonnerstag vorliegenden Studie für die Luxusbranche die durchschnittlicheGewinnschätzung je Aktie 2020 und 2021, erhöhte aber diese Kennziffer fürKering. Der Umsatz dürfte im vierten Quartal auf Jahressicht um gut zehn Prozentgestiegen sein auf Basis konstanter Wechselkurse./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 /12:30 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.