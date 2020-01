dpa-AFX: BofA hebt Ziel für Roche auf 360 Franken - 'Buy'

21.01.2020 - 14:30 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hatdas Kursziel für Roche von 345 auf 360 Franken angehoben und die Einstufung auf"Buy" belassen. Analyst Sachin Jain rechnet in einer am Dienstag vorliegendenStudie damit, dass in diesem Jahr viele positive Kurstreiber in derProduktpipeline des Pharmakonzerns stecken. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeitin Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nichtangegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nichtangegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.