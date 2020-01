dpa-AFX: BofA senkt Ziel für Air France-KLM auf 12,50 Euro - 'Buy'

10.01.2020 - 13:21 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hatdas Kursziel für Air France-KLM von 13,00 auf 12,50 Euro gesenkt, aber dieEinstufung auf "Buy" belassen. Für die Aktien der europäischenFluggesellschaften bestehe trotz der zuletzt überdurchschnittlich gutenEntwicklung weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Analystin Carolina Dores ineiner am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mangels Kapazitätsausweitungen aufden Kurzstrecken dürfte die Nachfrage bald das Angebot übersteigen und danküberwiegend guter Absicherungen beim Kerosinpreis bestehe wenig Gefahr durchsteigende Ölpreise. Bei den Franzosen dürften sich die gestiegenenTreibstoffkosten aber auswirken./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / Uhrzeitin Studie nicht angegeben / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.