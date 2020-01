dpa-AFX: Bryan Garnier hebt Ziel für STMicro auf 25 Euro - 'Buy'

07.01.2020 - 14:13 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat das Kurszielfür STMicroelectronics von 23,50 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf"Buy" belassen. Trotz rückläufiger Branchenumsätze hätten Chipwerte imvergangenen Jahr eine exzellente Rendite abgeworfen, schrieb Analyst FrédéricYoboué in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 5G-Mobilfunktechnologie dürftenun für einige Branchenkonzerne in 2020 ein wichtiger Treiber werden./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.