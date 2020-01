dpa-AFX: Credit Suisse belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 87 Euro

10.01.2020 - 11:11 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. DerBierbrauer dürfte weiter versuchen, die Volumina anzukurbeln, schrieb AnalystSanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erträge aus dem stärkerenFokus auf Premiummarken dürften ausreichen, um unter anderem in denSchwellenländern reinvestiert zu werden./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / 05:06 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.