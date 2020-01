dpa-AFX: Credit Suisse belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 275 Dollar

21.01.2020 - 14:06 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Einbesser als befürchtet laufender iPhone 11-Zyklus und schwindendeStrafzoll-Risiken hätten zwei wichtige Bremsklötze von der Aktie genommen,schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Dienstag vorliegenden Studie. DerFokus verschiebe sich nun auf die mit Spannung erwartete Einführung von 5GiPhones im Herbst 2020./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 09:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.