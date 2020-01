dpa-AFX: Credit Suisse belässt Axa auf 'Outperform' - Ziel 30,50 Euro

14.01.2020 - 18:13 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. AnalystFarooq Hanif senkte zwar in einer am Dienstag vorliegenden Studie seinePrognosen für den Gewinn je Aktie des französischen Versicherers, um zumBeispiel den unerwartet hohen Kosten für die Integration des US-Versicherers XLGroup Rechnung zu tragen. Allerdings baue Axa gerade sein Geschäftsmodellradikal um und lege den Fokus nun stärker unter anderem auf Lebens- undSachversicherungen. Dies sei aus strategischer Sicht positiv zu werten./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 16:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.