dpa-AFX: Credit Suisse belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 1616 Pence

16.01.2020 - 14:37 | Quelle: dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1616 Pence belassen. AnalystNeil Glynn wertete den Beitritt der Emirate-Fluglinie Etihad zumUmsteigernetzwerk "Worldwide" des Billigfliegers positiv. Das"Worldwide"-Programm habe das Zeug, eines Tages bedeutende Ergebnisbeiträge zuliefern, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.