dpa-AFX: Credit Suisse belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 1616 Pence

21.01.2020 - 11:41 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür Easyjet nach Eckdaten zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einemKursziel von 1616 Pence belassen. Analyst Neil Glynn lobte den Anstieg derDurchschnittserlöse um 8,8 Prozent. Der kurzfristige Schwung bei demBilligflieger sei beeindruckend, schrieb der Experte in einer am Dienstagvorliegenden Studie./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 07:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.