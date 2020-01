dpa-AFX: Credit Suisse belässt ING auf 'Neutral' - Ziel 11 Euro

09.01.2020 - 15:26 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür ING vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11Euro belassen. Analyst Jon Peace kürzte in einer am Donnerstag vorliegendenStudie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie moderat. Er rechnet mit einemniedrigeren Zinsüberschuss, zurückhaltender Kundenaktivität im Geschäft mitAnlageprodukten und hohen Kosten für Dokumentationspflichten./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie:09.01.2020 / 12:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.