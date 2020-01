dpa-AFX: Credit Suisse belässt Reckitt Benckiser auf 'Underperform'

15.01.2020 - 08:31 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ReckittBenckiser vor den am 27. Februar erwarteten Zahlen auf "Underperform" mit einemKursziel von 5550 Pence belassen. Er habe seine Gewinnschätzung je Aktie desbritischen Konsumgüterherstellers für 2020 wegen der jüngstenWechselkursveränderungen leicht nach unten angepasst, schrieb Analyst AlanErskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf das vierteQuartal 2019 sei die Grippesaison eine wichtige Kenngröße für Reckitt. Diese seiin den USA allem Anschein nach bereits früh gestartet./ck/kroVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 04:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.