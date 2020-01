dpa-AFX: Credit Suisse belässt Santander auf 'Outperform' - Ziel 4,50 Euro

20.01.2020 - 16:23 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür Santander auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. MitBlick auf die Veröffentlichung der Zahlen Ende Januar nehme sie kleinereVeränderungen an ihrer Prognose vor, schrieb Analystin Andrea Unzueta in eineram Montag vorliegenden Studie. Sie erwarte, dass die Gewinne im vierten Quartalden Markterwartungen entsprechen werden./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 04:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.