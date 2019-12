dpa-AFX: Credit Suisse belässt Societe Generale auf 'Underperform'

27.12.2019 - 08:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür Societe Generale (SocGen) anlässlich des angekündigten Verkaufs von SGFinans auf "Underperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. DieVeräußerung der norwegischen Tochter an die Nordea Bank steigere dieKernkapitalquote der Franzosen um 0,1 Prozentpunkte auf 12,5 Prozent, schriebAnalyst Jon Peace in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings koste esdie SocGen auch rund 1,6 Prozent ihres Nettogewinns./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2019 / 17:02/ UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.