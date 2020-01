dpa-AFX: Credit Suisse belässt STMicro auf 'Outperform' - Ziel 27,50 Euro

23.01.2020 - 09:27 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kurszielvon 27,50 Euro belassen. Der Chiphersteller habe bei allen Kennziffern besserals erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Achal Sultania in einer amDonnerstag vorliegenden Studie./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 07:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.