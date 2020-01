dpa-AFX: Credit Suisse belässt Thyssenkrupp auf 'Underperform'

21.01.2020 - 11:41 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür Thyssenkrupp auf "Underperform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Beidem Industriekonzern bleibe der wenig überzeugende Barmittelfluss im laufendenGeschäftsjahr das zentrale Thema, schrieb Analyst Carsten Riek in einer amDienstag vorliegenden Studie. In Verbindung mit der Ergebnisentwicklung, derschwachen Bilanz und der Unsicherheit um die Zukunft der Aufzugsparte bleibe dieAktie weniger attraktiv./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 /22:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nichtangegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nichtangegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.