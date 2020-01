dpa-AFX: Credit Suisse belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 16 Franken

17.01.2020 - 13:51 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Franken belassen. DieKennziffern der US-Geldhäuser hätten eine deutliche Erholung der Geschäfte mitAnleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) signalisiert, schrieb Analyst JonPeace in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dies lasse Rückschlüsseauf eine ähnliche Entwicklung der europäischen Großbanken zu./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 20:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.