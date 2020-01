dpa-AFX: Credit Suisse hebt Ziel für Easyjet auf 1616 Pence - 'Outperform'

13.01.2020 - 18:09 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kurszielfür Easyjet von 1546 auf 1616 Pence angehoben und die Einstufung auf"Outperform" belassen. Anlässlich der Prognoseerhöhung des BilligfliegersRyanair habe er seine Prognosen für den Vorsteuergewinn des englischenWettbewerbers bis 2021 erhöht, Analyst Neil Glynn in einer am Montagvorliegenden Studie. Glynn zufolge könnte Easyjet nun stärker an derPreisschraube drehen./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 11:56 /UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.