dpa-AFX: Credit Suisse hebt Ziel für Fedex auf 170 Dollar - 'Outperform'

18.12.2019 - 12:02 | Quelle: dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kurszielfür Fedex von 168 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf"Outperform" belassen. Der US-Transportdienstleister sollte bei derGeschäftsentwicklung seinen Boden erreicht haben, schrieb Analystin AllisonLandry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von dem aktuell niedrigenNiveau dürfte eine Verbesserung der Margen und ein stärkeres Gewinnwachstum imGeschäftsjahr 2021 gelingen./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 08:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.