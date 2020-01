dpa-AFX: Credit Suisse hebt Ziel für Henkel auf 88 Euro - 'Neutral'

15.01.2020 - 08:10 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kurszielfür Henkel vor den am 5. März erwarteten Jahreszahlen von 85 auf 88 Euroangehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seineErgebnisschätzungen 2020 für den Konsumgüterhersteller leicht nach obenangepasst, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegendenStudie. Entsprechend den vorab veröffentlichten Zahlen im Dezember gehe er zudemvon einer Stagnation der Umsätze für 2019 aus. Die bereinigte Marge, die dieoperative Profitabilität wiedergibt, dürfte zugleich gesunken sein./ck/kroVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 04:14 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.