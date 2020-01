dpa-AFX: Credit Suisse hebt Ziel für Roche auf 340 Franken - 'Neutral'

16.01.2020 - 08:57 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kurszielfür Roche von 315 auf 340 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral"belassen. Das neue Kursziel reflektiere den Wertzuwachs des europäischenPharmasektors im Jahr 2019, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Donnerstagvorliegenden Studie. An seinen Prognosen für den Schweizer Pharmakonzern änderesich aber nichts./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 05:20 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.