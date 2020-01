dpa-AFX: Credit Suisse lässt ArcelorMittal auf 'Outperform' - Ziel 27 Euro

21.01.2020 - 11:38 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufungfür ArcelorMittal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. DieErholung des Konzerngewinns sei im Aktienkurs des Stahlriesen noch nichteingepreist, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegendenStudie. Auch wenn seine Gewinnprognosen etwas sänken, halte er an seinerEinschätzung sich erholender Stahlmargen fest./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 22:51 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.