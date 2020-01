dpa-AFX: Deutsche Bank belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

16.01.2020 - 13:53 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ABInbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das vierte Quartaldürfte für den Getränkehersteller noch einmal schwierig gewesen sein, schriebAnalyst Andrea Pistacchi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das seiaber eingepreist. Allerdings sorge die vage Formulierung des Ausblicks noch für Unsicherheit./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 06:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.