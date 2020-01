dpa-AFX: Deutsche Bank belässt Akzo Nobel auf 'Buy' - Ziel 97 Euro

07.01.2020 - 14:39 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für AkzoNobel vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Eurobelassen. Er rechne mit einem weiteren starken Jahresviertel des Farbenkonzerns,schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seineoperative Gewinnprognose (Ebit) liege dank des starken Wachstums mit Dekorfarbenund Beschichtungen 20 Prozent über dem Vorjahreswert./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 06:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.