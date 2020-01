dpa-AFX: Deutsche Bank belässt Aurubis auf 'Hold' - Ziel 51 Euro

16.01.2020 - 13:56 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aurubisvor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das erste Quartaldes Geschäftsjahres des Kupferproduzenten dürfte eher schwach ausfallen, schriebAnalyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. DieMöglichkeiten, derzeit einen freien Mittelzufluss (FCF) zu generieren, seibegrenzt, die Aktie mithin nur eine Halteposition./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 06:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.