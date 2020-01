dpa-AFX: Deutsche Bank belässt Rio Tinto auf 'Hold' - Ziel 4450 Pence

13.01.2020 - 12:22 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für RioTinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 4450 Pence belassen. Die Bewertung derAktien des Bergwerkskonzerns hätten sich dem fairen Wert angenähert, schriebAnalyst Liam Fitzpatrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Gegenwindkönnte im weiteren Jahresverlauf von den Eisenerzpreisen geben./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2020 / 17:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.