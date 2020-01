dpa-AFX: Deutsche Bank belässt Unilever NV auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

08.01.2020 - 14:27 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung fürUnilever NV vor Zahlen der europäischen Konsumgüterunternehmen zum viertenQuartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Sie rechne bei denBranchenkonzernen insgesamt mit wenigen Überraschungen, schrieb Analystin EvaQuiroga-Thiele in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Bei Unileverdürfte sich das Marktwachstum in wichtigen Schwellenländern deutlichabgeschwächt haben. Zudem könnte von den entwickelten Märkten weniger Rückenwindals erhofft gekommen sein./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.